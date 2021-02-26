Девятиэтажка горела в Барнауле

Огонь повредил вещи и мебель на третьем этаже Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В ночь на пятницу, 26 февраля, в Барнауле горела девятиэтажка на Павловском тракте.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного поздней ночью. К моменту прибытия сотрудников МЧС сильное задымление было во втором подъезде. 35 человек уже успели самостоятельно покинуть жилище, 11 (а том числе пятерых детей) вывели спасатели. Само возгорание ликвидировали за считанные минуты. На тушении были задействованы 19 человек и пять единиц техники. Кроме того, к работе привлекались сотрудники полиции, скорой помощи и электрики. Огонь повредил мебель и вещи на третьем этаже здания.

- Стоит отметить тот факт, что сообщение о пожаре поступило вовремя, поэтому более серьезных последствий удалось не допустить. Обращаясь к гражданам, хочу напомнить: не будьте беспечны! Помните: любая неосторожность при обращении с огнём может стать причиной непоправимой трагедии, - отметил начальник дежурной смены территориальной службы пожаротушения Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Евгений Кононенко.