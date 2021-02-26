На Барнаульской ТЭЦ-3 продолжается модернизация химцеха

Катиониты и аниониты — виды ионообменных смол, которые используются в процессе водоподготовки. С их помощью удаляют примеси, нитраты, хлориды, сульфаты Фото: предоставлено пресс-службой

Сибирская генерирующая компания в этом году продолжит модернизировать оборудование химического цеха Барнаульской ТЭЦ-3. На этот раз на станции реконструируют обессоливающую установку. Работы обойдутся предприятию в 100 млн рублей. Реализация проекта начнется в 2021 году, а закончится в 2023 году.

Основное оборудовании ТЭЦ — это котлы и турбины. В котлах происходит нагрев воды и образуется пар, который вращает ротор турбины. Оба агрегата контактируют с водой в разных ее состояниях. Именно поэтому к качеству воды на станции предъявляются особые требования, перед использованием она проходит водоподготовку. Обессоливание — это один из этапов.

Прежде чем вода поступит в рабочий цикл ТЭЦ, ее избавляют от вредных примесей (солей). Это делают с помощью ионитной обессоливающей установки, в которой происходит удаление из воды катионов жесткости (кальция — Са2+, магния — Мg2+, натрия — Nа+), обмен их на катион водорода — Н+, и анионов кислот (хлориды — Сl-, сульфаты — SО42-, нитриты — NО3-, карбонаты — СО2-), они замещаются на гидроксильную группу — ОН-. Это нужно, чтобы избежать образования накипи и отложений, они мешают теплопроводимости и увеличивают расход топлива.

Действующая сейчас на Барнаульской ТЭЦ-3 обессоливающая система уже устарела. А ионообменная противоточная технология, которая придет ей на смену, — один из современных и экономичных способов очистки воды.

Реализация проекта будет идти в два этапа. Оба намечены на 2021 год. Сначала на ТЭЦ-3 демонтируют неиспользуемое оборудование и трубопроводы механических фильтров водоподготовительной установки подпитки испарителей в фильтровальном зале химического цеха.

После этого специалисты приступят к монтажу новой установки. Она состоит из шести фильтров: трех противоточных Н-катионитовых и трех противоточных ОН-анионитовых. Также реконструируют декарбонизаторы, их основная задача — удалять свободный диоксид углерода, который вызывает коррозию металла, и смонтируют фильтры, установки регенерации, промывки и системы автоматического управления.

Н-катионитовый и ОН- анионитовый фильтры представляют собой цилиндр с элептическими днищами. Внутри фильтра, в верхней и нижней части, расположены дренажные устройства, служащие для равномерного подвода и отвода воды по всему сечению фильтра, фильтры загружены ионообменными смолами, которыми улавливаются вредные примеси.

После того как новая установка будет введена в эксплуатацию и отлажена, а запланировано это на 2022–2023 годы, на ТЭЦ-3 удастся снизить расход реагентов и воды на собственные нужды, увеличить надежность за счет резервирования фильтров и снизить риски нарушения норм качества воды в переходные режимы работы основного оборудования станции. Также после этого на ТЭЦ смогут очищать от ненужных примесей 150 тонн воды в час,при условии что один фильтр будет находиться в работе, один — в резерве, один — в ремонте или на регенерации. Сейчас производительность системы составляет 100 т/ч.

Модернизация оборудования химического цеха начались в 2018 году. Тогда в работу была запущена установка предварительной очистки воды от механических примесей и выполнен первый этап — проектно-изыскательские работы по обессоливающей установке. Окончание модернизации намечено на 2023 год.

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