Алтайские студенты разработали символику вакцинации от COVID-19 Фото: предоставлено пресс-службой

Министерство здравоохранения Алтайского края предложило студентам института архитектуры и дизайна АлтГТУ принять участие в социальном проекте и разработать дизайн нагрудных значков для вакцинации граждан.

Как отмечают в ведомстве, у министерства здравоохранения имеется успешный опыт сотрудничества со студентами АлтГТУ. Разработанный для медицинских организаций брэндбук «Открытая регистратура» в течение четырех лет активно используется во всех поликлиник края, делая их не только узнаваемыми, но и стимулирующими к переходу на пациентоориентированную модель работы.

«Нашим студентам предложили принять участие в социальном проекте и разработать дизайн нагрудных значков привившимся гражданам от коронавирусной инфекции под лозунгом «Я привит от COVID-19! Ф ты?», – рассказывают в институте архитектуры и дизайна АлтГТУ. – Участниками проекта стали студенты-дизайнеры третьего курса разных групп и направлений подготовки. Проектирование шло вне рамок учебного процесса. Включились инициативные молодые люди. С тем, чтобы выбрать лучшие эскизные проекты, был организован конкурс среди студентов, разработчиков эскизов нагрудного значка».

В министерство здравоохранения было представлено три лучших проекта. По итогам прошедшей экспертной оценки в министерстве здравоохранения края выбран проект значка студенток группы ДАС-81 Анастасии Хомяковой и Ангелины Распопиной, который и будет вручаться участникам прививочной кампании.