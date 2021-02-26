«Ростелеком» сыграл в FIFA с барнаульскими геймерами

Фото предоставлено компанией "Ростелеком"

«Ростелеком» выступил партнером праздничных мероприятий в честь Дня защитника Отечества «Территория только для мужчин», которые прошли в торговых центрах Барнаула, Бийска и Рубцовска. Компания совместно с киберклубами организовала чемпионаты по FIFA 20 в сервисе PlayStation Store в режиме товарищеских матчей.

В ТРЦ Galaxy Барнаула «Ростелеком» при поддержке киберспортивного клуба RT-Арена разместил игровую зону с мягкими пуфами и мониторами. В Бийске геймеры состязались в ТЦ «Ривьера», где чемпионат помог организовать местный компьютерный клуб ASUS ARENA. В Рубцовске праздник и кибертурнир проходили в ТЦ «Радуга».

Фото предоставлено компанией "Ростелеком"

В барнаульском турнире участвовали 32 игрока, в Бийске и Рубцовске — по 16. Победителям соревнований «Ростелеком» вручил сертификаты на бесплатное пользование интернетом сроком на 6 и 12 месяцев, а также умные светильники и будильники. Всем участникам чемпионата компания подарила на память брелоки, магниты и другие сувениры.

«Ростелеком» с 2018 года активно поддерживает кибертурниры, проводимые региональными отделениями Федераций компьютерного спорта Алтайского края и Республики Алтай и предлагает разработанный специально для геймеров тарифный план «Игровой» и мощный домашний роутер.

Директор Алтайского филиала «Ростелекома» Сергей Лавренюк: «Тарифный план "Игровой" дает уникальные игровые преимущества в популярных онлайн-играх Wargaming, MY.GAMES и 4game. За пять лет развития на базе этого тарифа выросла целая экосистема цифровых сервисов, в которую входят "Игровой маркет" и облачные игры Nvidia от GFN.RU. Также осенью 2020 года мы в партнерстве с Huawei представили для игроков специальный домашний роутер, который использует технологии искусственного интеллекта и поддерживает 18 игр».