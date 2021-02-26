На Алтае вор снял в доме новые пластиковые окна и двери

Украденные окна вернули Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В алтайском селе произошла кража со взломом – злоумышленник забрался в чужой дом и снял из него новые пластиковые окна и двери.

Заявление от потерпевшей поступило в межмуниципальный отдел полиции МВД России «Поспелихинский». Женщина рассказала, что увидела сорванный замок на доме, а когда зашла внутрь, то застала неприятную картину: из жилища пропали недавно вставленные пластиковые окна и двери.

Личность предполагаемого злоумышленника установили. Им оказался 44-летний житель села Мамонтова, у которого ранее была судимость за аналогичные преступления.

Оперативники установили, что мужчина целенаправленно выбирал «жертву» - благоустроенный дом, в котором шел ремонт, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Алтайскому краю. Забравшись в помещение он снял три пластиковых окна и дверь. К моменту задержания он успел перепродать их. Ущерб составил почти 30 тысяч рублей.

- Благодаря грамотным, профессиональным действиям сотрудников полиции МО МВД России «Поспелихинский» пластиковые окна и дверь возвращены пострадавшей хозяйке дома, - добавляют в ведомстве.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.