В Барнауле автобус на «зебре» сбил женщину

ДТП произошло на проспекте Ленина Фото: Олег УКЛАДОВ

В четверг утром, 25 февраля, в Барнауле произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и пешехода – на «зебре» водитель сбил женщину.

По данным Госавтоинспекции по городу Барнаулу, авария произошла в 9.20 утра на проспекте Ленина в районе торгового центра «Империя». Судя по опубликованным в сети видео, 60-летняя женщина переходила дорогу от трамвайных путей, при этом два ряда остановились, чтобы пропустить пешехода, в водитель автобуса, шедший третьим – нет.

Пострадавшую доставили в больницу. О ее состоянии не сообщается. Полиция проводит проверку по данному дорожно-транспортному происшествию.

Установлено, что за рулем автобуса Mercedes-Benz, следовавшего по маршруту № 35, находился 54-летний водитель. В момент аварии пассажиров а салоне не было.

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