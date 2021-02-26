Глава Солонешенского района написал заявление по собственному желанию

Глава Солонешенского района Виктор Горбачев (фото: администрация района)

Глава Солонешенского района Виктор Горбачев написал заявление о досрочном прекращении своих полномочий.

Об этом сообщает «Политсибру», со ссылкой на собственный источник. Информацию о том, что глава района написал заявление в непосредственно в администрации также подтвердили.

- Он написал, что уходит по собственному желанию с 5 марта, – сказала заместитель главы администрации по социальным вопросам Галина Захарова.

Окончательное решение об отставке главы примет районное собрание депутатов на ближайшем заседании.

По неподтвержденным данным, уход Горбачева может быть связан с женой бывшего главы района Екатериной Носко. Она многократно жаловалась на него. По данным ИА «Банкфакс», в декабре 2019 года она потребовала возбудить против него уголовное дело за хищение смартфона.

Кроме того, настоящей причиной разлада стала территория базы отдыха «Отрада». Ею фактически владел глава района, а Носко претендовала на данный участок, так как в 2017 году по решению суда договор аренды с Горбачевым был расторгут, но по сути он продолжал «хозяйничать» на чужой земле. В один из дней Екатерина начала снимать происходящее на телефон и вот тогда чиновник его якобы отобрал.