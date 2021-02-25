Взятые у алтайских депутатов тесты на ковид показали отрицательные результаты

Ближайшая сессия назначена на пятницу, 26 февраля Фото: Олег УКЛАДОВ

Депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания централизованно сдали тест на коронавирус перед грядущей сессией. Как стало известно «Политсибру», у всех депутатов отрицательные результаты.

«У нас тесты все отрицательные. Я нас всех поздравляю», – цитирует издание спикера краевого парламента Александра Романенко.

Напомним, депутаты прошли бесплатное тестирование методом ПЦР в стенах АКЗС. Это было обязательным условием для возобновления очных заседаний. Ближайшая сессия назначена на пятницу, 26 февраля.

К слову, в последний раз народные избранники собирались очно еще в марте прошлого года. Из-за коронавируса почти год заседания проходили в смешанном формате: одни депутаты работали из стен парламента, а другие - дистанционно. По данным издания, часть народных избранников уже переболели - это Александр Молотов, Владислав Вакаев, Иван Мордовин, Анатолий Вытоптов, Дмитрий Аганов.