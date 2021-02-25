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Бывшую сотрудницу алтайского управления Росреестра подозревают во взятке

По данным следователей, всего она получила больше 118 тысяч рублей
Анна Перевощикова
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Преступления выявили сотрудники УФСБ по Алтайскому краю

Преступления выявили сотрудники УФСБ по Алтайскому краю

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае будут судить бывшую сотрудницу краевого управления Росреестра, подозреваемую во взятке в значительном размере. Деньги ей передавали барнаульские компании-застройщики.

По информации регионального управления следкома, с июня 2017 по сентябрь 2018 года женщина получала деньги от местных компаний в качестве взятки. За весь период противоправных действий она смогла выручить больше 118 тысяч рублей.

- Денежные средства предназначались за совершение должностным лицом процедуры государственной регистрации договоров участия в долевом строительстве в максимально короткие сроки. Денежные средства ей передавала коллега – сотрудница регионального управления Росреестра. В отношении нее расследуется уголовное дело по статье «Дача взятки должностному лицу», - пояснили в следкоме.

Преступления выявили сотрудники УФСБ по Алтайскому краю. Уголовное дело в отношении женщины направлено в суд.

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