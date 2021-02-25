При столкновении легковушки с грузовиком на Чуйском тракте погиб человек

Один из пострадавших госпитализирован Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 25 февраля, на Чуйском тракте произошло смертельное ДТП. По данным краевой Госавтоинспекции, столкнулись легковой автомобиль и КАМАЗ.

Предварительно установлено, что на 259-ом километре дороги в Косихинском районе водитель 1979 года рождения, сидевший за рулем иномарки Mitsubishi не уступил дорогу водителю грузовика, который пользовался преимуществом. По правилам дорожного движения у большегруза было преимущество на дороге. Управлял КАМАЗом мужчина 1992 года рождения.

В результате аварии пассажир легковушки скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Водитель Mitsubishi получил травмы разной степени тяжести и был госпитализирован в медучреждение.

- В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, - отмечают в ГИБДД.

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