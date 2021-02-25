Гул со стороны ТЭЦ в Барнауле напугал горожан

В СГК уже рассказали о причинах шума
Фото: Олег УКЛАДОВ
Жители Барнаула сообщили о странном мощном гуле со стороны ТЭЦ вечером 24 февраля. В СГК уже рассказали о причинах шума.
Видео, на котором слышно гул, было опубликовано в паблике «Инцидент Барнаул». Какие только мысли не приходили в голову подписчикам: инопланетяне, низколетящий самолет и так далее.
- Вчера вечером жителей Индустриального района Барнаула сильно взбудоражил шум, исходящий от ТЭЦ-3. Нет, гудели не инопланетяне, как предположили в комментариях подписчики сообщества. На станции меняли состав работающего оборудования», - отметили в компании.
Сейчас, как заверили в СГК, станция продолжает нести заданные нагрузки.
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