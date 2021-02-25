Пьяный подросток напал на женщину в бийском отделе полиции

Все произошло в местном отделе полиции Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске будут судить подростка, который напал с антисептиком на женщину. Все произошло в местном отделе полиции.

Как пишет «Бийский рабочий», на скамейке в фойе отдела «Приобский» сидели задержанные – подросток в нетрезвом состоянии и женщина. Ранее они не были знакомы. В какой-то момент между ними началась ссора: парень встал, схватил со стола распылитель с антисептиком и начал брызгать из бутылку в женщину.

- Та накинула капюшон и повернулась спиной к парню, не переставая ругаться, и просила прекратить брызгать на нее антисептик. Тогда парень со спины подошел к женщине, схватил ее, приподнял от пола и, перевернув вниз головой, с силой ударил об пол. В результате у нее диагностировали перелом диафиза правой ключицы. Повреждение причинило вред здоровью средней тяжести, - отметили в издании.

Как пояснила помощник прокурора Бийска Елена Герасимова, теперь юношу ждет суд по обвинению в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Алтае обвиняемый съел явку с повинной, но его все равно осудили

За испорченный документ против него возбудили еще одно уголовное дело (подробнее)