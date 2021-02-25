Алтайские школьники весной отдохнут во всероссийских детских центрах

Фото: ВДЦ "Океан"

Алтайский край получил 170 государственных бюджетных путевок во всероссийские детские центры. Как сообщили в пресс-службе Минобрнауки региона, «Океан» и «Орленок» получили разрешение на прием детей.

Уже сейчас известно, что 45 школьников из нашего края поедут в «Океан» во Владивостоке. В качестве сопроводителей с ними поедут три педагога. Смена стартует 28 февраля и закончится 20 марта.

Еще 125 алтайских ребят отдохнут в Туапсе в лагере «Орленок». Смена состоится с 1 по 21 марта. Вместе с детьми поедут десять руководителей.

- Общее собрание детей и родителей состоится 27-28 февраля. На встрече обсудят различные организационные вопросы. Ребятам предстоит пройти краевую медицинскую комиссию, будет проведена регистрация, включающая проверку пакета документов, - отметили в краевом министерстве образования и науки.

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