Больше 2000 человек проходят лечение в ковидных госпиталях Алтайского края

В это число входят больные ковидом и пневмонией Фото: Олег УКЛАДОВ

По данным на 25 февраля, в инфекционных госпиталях Алтайского края лечатся 1496 с диагнозом COVID-19 и 520 пациентов с пневмонией. Еще 18 бессимптомников и 422 человека с воспалением легких наблюдаются у медиков амбулаторно.

Как сообщает краевой оперштаб, за сутки в регионе подтвердили еще 139 случаев заболевания новой инфекцией, 151 – выздоровления, 12 – смерти. Общая статистика выглядит следующим образом:

- 43 126 зараженных, в том числе 2 926 детей;

- 38 531 выздоровевших;

- 2 292 скончавшихся (1 471 - от инфекции; 821 - по иным причинам).

Обследовано на коронавирус в крае уже больше 1 млн 188 тысяч человек. В среднем, в сутки проводят больше трех тысяч исследований на наличие инфекции.

Также в Алтайском крае продолжается вакцинация от ковида. Регион уже получил 75942 комплекта отечественной разработки «Гам-Ковид-Вак». Первую прививку получили 32949 человек, обе (то есть, привиты полностью) – 14169 жителя края.