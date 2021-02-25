Глава Барнаула анонсировал поднятие стоимости проезда в общественном транспорте

Перевозчики еще осенью прошлого года обратились в мэрию с просьбой повысить проезд Фото: Олег УКЛАДОВ

Мэр Барнаула Вячеслав Франк рассказал о том, что в краевой столице все же повысят стоимость проезда в общественном транспорте. Соответствующее заявление он сделал во время пресс-конференции в «Сибирской медиагруппе».

Как отметил глава краевой столицы, речь идет об увеличении проезда на три рубля при расчёте наличными и банковскими картами, а также на один рубль при оплате транспортной картой. Вопрос будет рассмотрен на очередном заседании координационного совета по ценообразованию.

Однако это не поможет перевозчикам обновить автопарк.

- Для улучшения ситуации в части автопарка нам нужна база — обновленная программа комплексного развития транспортной инфраструктуры. Сейчас эта работа ведется, - подчеркнул глава города.

Напомним, перевозчики еще осенью прошлого года обратились в мэрию с просьбой повысить проезд. На заседании КСС новые тарифы рассматривали, но с окончательным решением в администрации затянули.

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