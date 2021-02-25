Дружный квест: «Ростелеком» в Барнауле поддержал интеллектуальную игру для школьников

Фото предоставлено пресс-службой "Ростелекома"

«Ростелеком» выступил одним из партнеров праздничного квеста «Дружная радуга», который прошел 23 февраля в Индустриальном районе Барнаула в школе № 133.

Организатором квеста выступил Краевой центр физического развития «Спортивная инициатива» при поддержке детско-юношеской организации «Российское движение школьников» и комитета по образованию администрации Барнаула.

Квест проходили семь команд — учащиеся средних и старших классов из шести школ и сборная микрорайона «Дружный». Всего в игре состязались 60 человек. В задачу игроков входило пройти интеллектуальный конкурс, в который были включены задания от «Ростелекома» по антивирусным программам и безопасности в сети интернет, а также вопросы на патриотические темы. После чего участникам предстояло с помощью маршрутных листов найти семь карточек, спрятанных на территории микрорайона.

Директор Алтайского филиала «Ростелекома» Сергей Лавренюк: «Ростелеком» активно работает со школьниками по теме безопасности поведения в интернете. Мы стараемся доносить информацию в игровом формате, с конкурсами, ребусами и задачками. Квест «Дружная радуга» от наших партнеров стал еще одной возможностью дать подросткам полезные и нужные знания».

Фото предоставлено пресс-службой "Ростелекома"

Победителями «Дружной радуги» стали учащиеся школы № 60. Второе и третье места заняли команды микрорайона «Дружный» и школы № 125. По решению организаторов в честь праздника четвертое место разделили между собой все остальные игроки. Первой тройке победителей «Ростелеком» вручил футболки, рюкзаки и наушники. Все участники и болельщики получили в подарок от организаторов и партнеров брелоки и ручки. На мероприятии для участников работала сладкая зона с горячим чаем.

Председатель правления «Спортивной инициативы» Максим Зырянов: «Мы выражаем огромную благодарность партнерам за поддержку наших мероприятий, которые направлены на развитие спорта и поддержание здорового образа жизни школьников. Надеемся на продолжение сотрудничества по новым проектам».

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