Сотрудника барнаульского завода подозревают в подкупе на 3,5 млн рублей

Незаконные действия длились на протяжении семи лет Фото: Артем ЛЕНЦ

Экономиста одного из барнаульских заводов подозревают в коммерческом подкупе. Незаконные действия длились на протяжении семи лет. По данным следствия, речь идет о приличной сумме – больше 3,5 млн рублей.

Как рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Алтайскому краю, с 2013 по 2020 года ведущий экономист материально-технического отдела получил от директора компании с ограниченной ответственностью особо крупную взятку. Деньги предназначались для того, чтобы специалист в рамках своих должностных обязанностей выбирал организацию в качестве поставщиков технической продукции для предприятия.

- Преступление выявлено сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю. В настоящее время следствием устанавливаются обстоятельства произошедшего, - подчеркнули в региональном управлении следкома.

Следователи продолжают собирать и закреплять доказательства в рамках уголовного дела.

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