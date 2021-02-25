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Общество

На Алтае обвинили во взятке директора детского лагеря

По данным следкома, он принял больше 150 тысяч рублей
Анна Перевощикова
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По данным следкома, он принял больше 150 тысяч рублей

По данным следкома, он принял больше 150 тысяч рублей

Фото: Олег УКЛАДОВ

Директора детского оздоровительного лагеря в Михайловском районе обвинили в получении взятки в крупном размере. Следователи возбудили уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления по Алтайскому краю, глава учреждения пошел на незаконную сделку: он получил более 150 тысяч рублей частями от предпринимателя. Взамен директор должен был заключить с бизнесменов контракты для ремонта в здании оздоровительного центра.

- В настоящее время следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается, - отметили в следкоме.

Напомним, в начале февраля следком сообщил о двух коррупционных фактах в управлениях ветеринарии. Дело одного из ветеринарных врачей только передали в суд, а другому уже озвучили приговор. Их обвиняли в оформлении сопроводительных документов за приличные суммы.

Коррупция