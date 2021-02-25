Политактивистка Мария Бутина пообщалась «на равных» с алтайскими студентами

Фото: АлтГУ

Известная политактивистка и член Общественной палаты РФ Мария Бутина приехала в Алтайский край на презентацию своей книги. Также она встретилась со студентами родного университета в рамках «Диалога на равных».

Встреча прошла в АлтГУ, который закончила и сама уроженка краевой столицы. Как сообщили в пресс-службе вуза, темой беседы стали информационные войны 21-го века.

- Многие из вас нередко задумываются о том, что же на самом деле сейчас происходит в информационном пространстве, которое занимает ежедневно большую часть нашего времени. Имея при себе телефон, мы периодически проверяем свои социальные сети, электронную почту, то есть мы получаем огромное количество информации, которое мы пока с вами еще не умеем проверять, так как в привычных для нас поисковиках, таких как Google, теперь можно определенным образом изменять получаемые нами данные, или даже подменять. Вот об этом ы и говорим, когда затрагиваем тему информационных войн ХХI века, - отметила Бутина.

Кроме того, Мария представила свою книгу «Тюремный дневник». В нем собраны записи, которые она вела в американской тюрьме.

Напомним, в 2018 году Бутину обвинили в том, что она работала как иностранный агент в интересах России, и дали её полтора году тюрьмы. На Родину она вернулась после девяти месяцев отбытого срока.

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