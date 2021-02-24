Мост на улице Челюскинцев в Барнауле сдадут раньше срока

Работы на мосту. Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Ремонт мост на улице Челюскинцев в Барнауле собираются завершить раньше намеченного срока. Сдать объект планировалось к 1 ноября, но рабочие планируют справиться до конца сентября.

Реконструкция началась в начале февраля. За три недели рабочие успели разобрать конструкцию прежнего сооружения и построить временный пешеходный мост. Сейчас завершается демонтаж старой конструкции, на площадку начали завозить материалы для начала строительства: каркасы под буронабивные сваи и технику. Работы в русле должны завершить до паводка.

- Мост находился в крайне неудовлетворительном состоянии и был признан аварийным. – сказал мэр Вячеслав Франк. – Мы понимаем, что ограничение движения по этому участку создает определенную транспортную напряженность. Но горожане должны понять и то, что обслуживать аварийный мост дальше было небезопасно. Я надеюсь на понимание со стороны горожан и могу заверить, что мостовики сделают все от них зависящее для скорейшего завершения работ. Это будет достойный, красивый и комфортный мост.