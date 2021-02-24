В Барнауле загорелся дом на улице Фомина

Скриншот видео. Фото: со страницы vk.com/incident_22

В Барнауле загорелся частный жилой на двух хозяев дом на улице Фомина, 45. На месте уже работают спасатели краевого МЧС. Об этом сообщает паблик «Инцидент Барнаул». Люди из дома вышли, пострадавших, к счастью, нет.

- Сказали, что все успели выйти, мы рядом живем, видели все происходящее, - рассказывают очевидцы.

Прибывшие на место пожарные вынесли из горящего здания два газовых баллона – они могли привести к взрыву.

- Работало пять звеньев газодымозащитной службы. Площадь пожара достигла около 150 квадратных метров. В тушении пожара было задействовано более 30 человек личного состава и 10 единиц техники, - сообщили в региональном управлении МЧС.

Жителей предупреждают, что проезд по улице Фомина в связи с работой пожарных был временно закрыт. О причинах пожара пока не сообщается.