Грабитель купил на эти деньги билеты до Москвы. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новоалтайске ограбили 84-летнего пенсионера, неизвестный мужчина на выходе из магазина выхватил из кармана куртки кошелек, в котором находилось 24 тыс. рублей.

Как говорят полицейские, грабитель сначала подождал пока пенсионер оплатит покупки и напал на него только на выходе. После чего запрыгнул в маршрутку и скрылся с места преступления.

- Оперативники установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый за кражи и недавно освободившийся из мест лишения свободы 42-летний мужчина, который приобрел билеты в Москву и из Барнаула, собираясь уехать туда на заработки вместе со своей девушкой, - сообщает краевое управление МЧС.

Его задержали прямо на железнодорожном вокзале в Барнауле. Билеты сотрудники полиции вернули обратно в кассу, а деньги возвратили пенсионеру. По факту возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабёж». Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет.