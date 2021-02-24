В Новотырышкино с размахом отметят масленицу

Сибирская масленица. Фото: Олег УКЛАДОВ

Организаторы одного из крупнейших масленичных фестивалей в России продолжают формировать программу праздничных гуляний этого года. В рамках «Сибирской Масленицы» состоится фестиваль творческих коллективов «Масленичный разгуляй», и это тоже одна из особенностей праздника, который ежегодно проводится в селе Новотырышкино Смоленского района.

- Можно ли представить народные русские гуляния без русской песни? – спрашивает Светлана Власова, режиссер фестиваля – Конечно, нет. Каждый год мы ждали на фестивале гармонистов, баянистов, частушечников, проводили фестиваль «Играй, гармонь! Звени, частушка!», не ограничивали ни возраст, ни репертуар участников. В этом году мы решили провести фестиваль в формате «народная сцена», то есть дать возможность выступить всем желающим. Предварительная запись по телефону +7 960-960-6875, Милена.

На «Сибирской Масленице» традиционно выступают фольклорные коллективы. И в этом году споют и станцуют для гостей Масленицы «Русский Фрэш».

Кроме этого, в программе «Сибирской Масленицы» остались такие традиционные мероприятия, как конноспортивный праздник, конкурс масленичных чучел, народная забава – масленичный столб. Не будут проводиться в этом году ярмарка ремесел, конкурсы народного костюма и креативных саней. Организаторы рекомендуют воздержаться от участия в «Сибирской Масленице» людям старше 65 лет и имеющим хронические заболевания сердца, легких, сахарный диабет, всем остальным – соблюдать меры безопасности – носить маски и придерживаться социального дистанцирования.

«Сибирская Масленица» состоится 13 марта, начало в 12 часов. Комплекс «Сибирское подворье».