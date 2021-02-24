На Алтае состоялись соревнования по биатлону, посвященные Дню защитника Отечества

Победители и призеры соревнований.

20-21 февраля на лыжно-биатлонном комплексе «Белокуриха-2» состоялись соревнования по биатлону, посвященные Дню защитника Отечества.

Организаторы соревнований: агрохолдинг «Гудвилл», АКСОО «Союз ветеранов биатлона Алтая», АО «Курорт Белокуриха». Информационную поддержку оказал ОАО «Барнаульский пивоваренный завод».

На старт спринтерской гонки вышли представители из Барнаула, Новосибирска, Томска, Кемерова, Анжеро-Судженска, Бийска, Змеиногорска, Республики Алтай.

Соревнования в таком формате проводились впервые, ветераны были представлены четырьмя возрастными группами, самая старшая группа категории «Мастерс» проходила дистанцию классическим стилем, именно с классики начинались соревнования по биатлону в 1958 г.

Кроме биатлонистов возрастной категории «Мастерс», на старт вышли и действующие спортсмены, юноши и девушки 2002-2005 годов рождения.

Победителями в своих возрастных категориях стали: Лыжин Иван (г. Барнаул); Колосов Олег (Анжеро-Судженск); Полянский Олег (г. Барнаул); Сергей Красный (г.Томск); Богданова Екатерина, Дмитриева Валерия, Шилов Тимофей, Мозговой Александр.

Призовой фонд для победителей и призеров учредил агрохолдинг «Гудвилл» (исполнительный директор Геннадий Ильичев).

Председатель АКСОО «Союз ветеранов биатлона Алтая» Сергей Локтев отметил хороший уровень организации соревнований и качественную подготовку лыжных трасс, выразил благодарность председателю совета директоров АО «Курорт Белокуриха» А. Бенгарду, генеральному директору АО «Курорт Белокуриха» К. Ежову, директору лыжно-биатлонного комплекса «Белокуриха-2» А. Ждановичу за подготовку и проведение соревнований.