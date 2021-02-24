В Барнауле 18-летний житель украл в спортзале наушники у женщины

Возбуждено уголовное дело Фото: ОЛЕКСЮК Иван

В Барнауле на 18-летнего житель оказался подозреваемым по делу о краже наушников. Они принадлежали 56-летней посетительнице спортзала. Женщина забыла их, а парень присвоил.

- В отдел полиции по Индустриальному району УМВД России по городу Барнаулу поступило сообщение от 56-летней жительницы краевой столицы. Женщина пояснила сотрудникам полиции, что в день совершения кражи посещала тренажерный зал и забыла там свои наушники. Вернувшись за пропажей, она не обнаружила их там, где оставила, после чего обратилась в полицию, - пишет краевое МВД.

Полицейские выяснили, что изначально пропажу обнаружил работник зала и обратился с вопросом к присутствующим, не терял ли кто устройство. Спортсмен сказал, что это его собственность и забрал их себе. Сейчас наушники изъяты и переданы законной владелице.