Барнаульцы закупились на 6,5 млн рублей на продовольственных ярмарках

Продовольственные ярмарки Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле весной и осенью во всех районах города по выходным проводят продовольственные ярмарки. На них можно закупить продукты по ценам производителей. Последняя из них состоялась в минувшее воскресенье, 21 февраля.

Предприятия представили жителям города широкий ассортимент местного продовольствия по ценам ниже рыночных. Общий товарооборот шести площадок составил в совокупности 6,5 млн рублей. На площадках было организовано 158 торговых точек.

- Больше всего на ярмарке реализовали мяса и мясных полуфабрикатов – на общую сумму более 1,3 млн рублей, а также колбас и мясных деликатесов на 1,2 млн рублей. Также в ассортименте ярмарок: рыба, молочная продукция, кондитерские и хлебобулочные изделия, яйцо и мясо птицы, крупы и сахар, овощи и фрукты масло растительное и прочие продукты, - сообщает администрация города.