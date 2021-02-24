В Алтайском крае похолодает до -36 градусов

На Алтае похолодает. Фото: Олег УКЛАДОВ

С погодой в Алтайском крае происходит черт-те что – то оттепель до +2, то резкое похолодание до -36. Заморозки начнутся 26 февраля, но холоднее всего будет в северных районах в ночь на субботу, 27 февраля.

В Барнауле 26 февраля ожидается температура -23…-25, а 27 февраля -28…-30. И это еще не все, на ближайшие дни объявлено штормовое предупреждение. Сегодня к вечеру и в ночь на четверг, 25 февраля, ожидаются метели и сильный ветер с порывами до 27 метров в секунду.

На дорогах сильная гололедица, местами снежные заносы. Возможны обрывы линий электропередач из-за налипания мокрого снега. Хуже всего ситуация будет в южных районах, где будет теплее всего.

- В сильную метель и гололёд стоит воздержаться от прогулок и дальних поездок: в условиях непогоды риск попасть в ДТП или встать в снежном заносе - велик. Если выезд неизбежен, нужно взять в дорогу запас воды и термос с чаем, спички, а также лопату, трос, топор. Мобильные телефоны должны быть заряжены, а баланс пополнен. Одеваться нужно соответственно погодным условиям на улице, а не в автомобиле. Перед поездкой за пределы населённого пункта важно проверить состояние всех систем автомобиля. На дорогах следует быть крайне осторожными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, - предупреждают спасатели.