Россельхозбанк на Алтае повышает доходность по вкладам физических лиц

В феврале Россельхозбанк повысил процентные ставки по вкладам физических лиц в рублях РФ на всех сроках. Наибольший рост до 0,45 п.п. составит по вкладам «Доходный» и «Доходный пенсионный» без опций пополнения и снятия средств. Максимальная ставка по вкладам достигнет 4,5% годовых. Также ставки возрастут по вкладам с пополнением и расходными операциями. Вклады можно оформить как в офисе банка, так и с использованием дистанционных каналов - Интернет-банк и Мобильный банк РСХБ.

Средства физических лиц, размещенные во вкладах и на текущих счетах Алтайского регионального филиала АО «Россельхозбанк», на середину февраля превысили 18,4 млрд рублей. Только за 2020 год было открыто 8,5 тыс. новых вкладов на общую сумму более 4,3 млрд рублей. В настоящее время клиентами филиала являются более 187 тыс. жителей Алтайского края и Республики Алтай.

В Россельхозбанке в настоящее время действует порядка 11 видов вкладов для населения и 7 видов вкладов для VIP вкладчиков, различающихся по суммам, срокам и процентным ставкам.

«Привлекательные условия сберегательных продуктов банка позволят нашим клиентам выбрать наиболее подходящие варианты размещения средств в зависимости от целей: накопление к определенному сроку, получение максимального дохода, а также возможность пополнять и снимать средства со счета, сохраняя начисленные проценты. Банк предлагает разнообразную линейку депозитных продуктов для жителей Алтайского края и Республики Алтай, возможности мобильных и удаленных технологий и постоянно работает над качеством обслуживания клиентов», - прокомментировала Татьяна Руденко, заместитель директора Алтайского регионального филиала АО «Россельхозбанк».

Одним из вкладов, по которому наблюдается максимальный прирост ставки, является вклад «Доходный Пенсионный» с ежемесячной выплатой процентов на счет. Сроки вклада от 3 месяцев до 4 лет, максимальная сумма не ограничена. Пополнение не предусмотрено.

Интересен нашим клиентам и такой вклад для физических лиц, как «Растущий доход». Максимальная ставка по вкладу до 5,5 % годовых. Его можно открыть через дистанционные каналы обслуживания. Минимальный размер первоначального взноса – 10 тыс. рублей, максимальная сумма – не ограничена. Накопительный счет открывается только на имя клиента на срок в 540 дней. Выплата процентов осуществляется в конце срока.

Россельхозбанк в России уверенно занимает одни из лидирующих позиций по объему депозитного портфеля и доходности онлайн-вкладов. Объем привлечённых средств физических лиц Россельхозбанка в России на 1 февраля составил 1,1 трлн рублей.

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