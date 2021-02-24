Глава Республики Алтай поручил проверить все ТЦ после пожара в Горно-Алтайске

Пожар в Горно-Алтайске. Фото: пресс-службы правительства Республики Алтай

Глава Республики Алтай поручил провести проверки после пожара в торговом центре «Ткацкий-1» в Горно-Алтайске. Двухэтажное здание 1952 года постройки загорелось в среду, 24 февраля. К счастью, никто не пострадал.

После ЧП Олег Хорохордин поручил профильным министерствам и соответствующим службам проверить соблюдение противопожарной безопасности во всех торговых центрах и крупных магазинах Горно-Алтайска и региона, а также в образовательных учреждениях и на всех объектах с круглосуточным пребыванием детей и пожилых людей.

- Это второй за последние две недели крупный пожар в Горно-Алтайске. Вы помните, что 10 февраля произошел пожар в вечерней школе. Нам удалось избежать человеческих жертв, но сам факт таких возгораний сигнализирует об имеющихся проблемах, – заявил Олег Хорохордин.

Он отметил, что контрольные мероприятия необходимо провести в короткие сроки и «без предвзятого отношения или какого-либо давления на предпринимателей или руководителей учреждений».