В Барнауле из «Леруа Мерлен» эвакуировали людей

Учения в строительном магазине. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Барнауле в среду, 24 февраля, эвакуировали людей из магазина «Леруа Мерлен» на Правобережным тракте. Там прошли учения пожарных – отрабатывали взаимодействие с администрацией объекта, мэрией, аварийно-спасательным формированием Барнаула и службами жизнеобеспечения.

- В результате слаженных действий пожарных расчетов условное возгорание было ликвидировано в считанные минуты. После благополучной эвакуации всех "пострадавших" из здания, условный пожар был локализован, а затем и ликвидирован. Всего в тушении условного возгорания было задействовано 43 человека и 15 единиц техники, из них от МЧС - 37 человек личного состава пожарно-спасательных подразделений, 11 единиц пожарной и специальной техники, - сообщает ведомство.

Тем временем, в Горно-Алтайске потушили пожар в торговом центре. К счастью, никто не пострадал. Площадь возгорания составила около 1 тыс. квадратных метров.