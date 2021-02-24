ВТБ: Женщины копят чаще, а мужчины – больше

Перед наступающими праздниками ВТБ исследовал особенности финансового поведения мужчин и женщин. По оценкам банка, женщины копят деньги в два раза чаще, но при этом средний чек у мужчин вдвое выше, и сильный пол вдвое больше склонен к инвестициям. Зато женщины чаще берут кредиты, хотя и тратят меньше мужчин.

В сегменте сбережений доля клиентов-женщин оказалась выше, чем мужчин: 64% в классических депозитах и 55% - в накопительных счетах. При этом в общем объеме вкладов выше доля мужчин (60%), а в сегменте накопительных счетов соотношение примерно 50/50, хотя средний остаток на накопительных счетах у мужчин на треть больше. В 2019 году средний остаток на таком счете составлял у них около 350 тыс. рублей, а в январе 2021 достиг 570 тыс. Инвестиционные продукты мужчины выбирают вдвое чаще. Однако прекрасная половина стремится не отставать: доля инвесторов-женщин за 2020 год выросла с 24% до 32%.

Интересно отметить, что кредиты наличными чаще берут женщины - их доля в 2020 году составила 56%. При этом мужчины тратят больше: оборот по их картам ВТБ составляет 58% в общей структуре. По количеству транзакций в целом наблюдается паритет.

Женщины ожидаемо больше тратят в магазинах косметики и салонах красоты (66% от общего объема трат в этих категориях), а также на одежду и обувь (62%). Мужчины оставляют больше денег в автосалонах и автосервисах (75%), магазинах электроники (73%), стройматериалов (67%), спорттоваров (66%), а также больше средств расходуют на товары для дома (60%), бытовую технику (62%) и продукты питания (57%). Почти во всех категориях по сравнению с 2019 годом наблюдается сглаживание гендерных различий, разница сокращается на 2-4 п.п. Исключение составляют магазины одежды и обуви, где разрыв растет в пользу женщин.

При этом по количеству транзакций в ряде категорий разница между тратами мужчин и женщин практически нивелировалась. Например, и те, и другие в этом году примерно с одинаковой частотой посещали салоны красоты, в то время как в 2019 году разница составляла 10 п.п.

Женщины быстро догоняют мужчин и в использовании цифровых сервисов. Сегодня соотношение пользователей ВТБ Онлайн составляет 52% против 48% (пока в пользу сильного пола). Переводить средства другим клиентам женщины также стали чаще, но пока уступают по числу и объему переводов мужчинам на 20% и 35% соответственно. Средний чек перевода у мужчин оказался выше на 20%.

«Рост финансовой грамотности населения, развитие цифровых сервисов и карьерных возможностей приводят к тому, что разница в финансовом и потребительском поведении сильного и прекрасного пола в России постепенно сглаживается. Это касается практически всех сфер – как накоплений, так и трат. Однако пока «средний чек» в накоплениях у мужчин все же значительно выше, разница составляет 2,5 раза, и она пока только увеличивается: у мужчин средний размер вклада с 2019 года вырос на 33%, у женщин – всего на 19%. Это объясняется своеобразной специализацией внутри семьи: мужчины отвечают за стратегическое развитие и формируют фонды на крупные приобретения, а прекрасный пол сосредоточивается на обеспечении повседневного комфорта. В принципе, в будущем можно ожидать сближения этих моделей поведения, в том числе за счет изменения финансовых привычек нового поколения», - полагает Мария Воронина, заместитель начальника управления «Сбережения» ВТБ.