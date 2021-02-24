В одном из районов Алтая до 50 тыс. руб. увеличили "подъемные" молодым учителям

Сегодня «подъёмные» предоставляются в каждом муниципальном образовании Алтайского края Фото: Олег Укладов

В Зональном районе Алтайского края до 50 тыс. рублей увеличили «подъемные» выплаты молодым учителям.

Также молодым специалистам предусмотрена компенсация аренды жилья из муниципального бюджета - это три тысячи рублей ежемесячно.

Сегодня «подъёмные» предоставляются в каждом муниципальном образовании Алтайского края. Работа по их увеличению размера ведется по инициативе губернатора Виктора Томенко «Молодой педагог». В 2020 году выплата увеличена в 78% муниципальных образований. Ее максимальный размер - 100-120 тысяч рублей установлен в Залесовском, Павловском и Курьинском районах, сообщает Минобр Алтайского края.

- Маленькие школы в селах – хорошая площадка для отработки практических навыков выпускников без опыта. А компенсация арендной платы – неплохой вариант решения проблемы, когда отсутствует муниципальное жилье и нет собственного, а специалист остро требуется, – отметила председатель комитета по образованию администрации Зонального района Надежда Биткова.