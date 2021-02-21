Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 21 февраля 2021 года составило 42 555

За сутки вирус подтвердили у 158 пациентов Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 21 февраля 2021 года увеличилось еще на 148 случаев и составило 42 555.

По данным оперативного штаба региона за минувшие сутки новые случаи были установлены в следующих населенных пунктах: Барнаул – 41, Бийск – 14, Рубцовск – 9, Бийский, Третьяковский районы – по 5 заболевших, Заринск, Поспелихинский район – по 4 заболевших, Благовещенский, Кулундинский, Кытмановский, Локтевский, Михайловский районы – по 3 заболевших, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Алейский, Быстроистокский, Калманский, Ключевской, Крутихинский, Немецкий национальный, Петропавловский, Ребрихинский, Рубцовский, Солтонский районы – по 2 заболевших, Алейск, Белокуриха, Славгород, Алтайский, Баевский, Бурлинский , Волчихинский, Егорьевский, Ельцовский, Завьяловский, Залесовский, Заринский, Косихинский, Краснощековский, Курьинский, Мамонтовский, Первомайский, Родинский, Романовский, Советский, Табунский, Тальменский, Тогульский, Топчихинский, Троицкий, Хабарский, Целинный районы – по 1 заболевшему.

Выздоровели за этот же отчетный период 158 пациентов. Таким образом, общее число вылечившихся на сегодняшний день составляет 38 048 человек.

Скончались за минувшие сутки 14 пациентов (за весь период - 2248). Продолжают получать лечение 1501 человек. Все они находятся в ковидных госпиталях.

- Количество тяжелобольных – 360, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 94, - добавляет источник.

Также в больницах остается 561 пациент с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Амбулаторно медики наблюдают 17 бессимптомных носителей инфекции и 386 человек с пневмонией.

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