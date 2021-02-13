В Барнауле устраняют аварию на водопроводе, из-за которой затопило улицу

Воду, которая вылилась на дорогу, убирают. Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Сегодня, 13 февраля в Барнауле произошла коммунальная авария на пересечении улиц Попова и Гущина. Как сообщают в пресс-службе городской администрации, произошло повреждение водопровода диаметром 400 мм

В данный момент барнаульский водоканал устраняет повреждение. Часть воды уже успела вылиться на проезжую часть. Специалисты компании остановили выход воды на поверхность. Сейчас ведется подготовка к земляным работам. Причина повреждения будет определена после их завершения.

Вышедшую на дорогу воду тоже пытаются убрать. Образовавшееся озеро устраняют пять единиц техники МБУ «Автодорстрой». Холодную воду отключили по адресу ул. Попова, 14б.

На месте аварии побывал первый заместитель главы администрации Ленинского района по жилищно-коммунальному хозяйству Евгений Авраменко. По предварительной информации, жилые дома под отключение не попадают.