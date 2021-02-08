В Барнауле 128 машин будут чистить дороги от снега

Снегоуборочная техника. Фото: материалы пресс-служб

В Барнауле в ночь на 9 февраля 128 машин будут чистить дороги от снега, из них 36 единиц - наемные. В уборке будут задействованы комбинированные дорожные машины, тракторы, автосамосвалы, автогрейдеры, лаповые и фронтальные снегопогрузчики.

Вывоз снега планируется с проспектов Социалистического, Калинина, Сибирского, участков улиц Песчаной (от Красноармейского проспекта в сторону переулка Ядринцева), Папанинцев (от проспекта Социалистического до переулка Ядринцева), Путиловской, Воровского, Балтийской, Юрина, улицы Центральной в поселке Лебяжье.

В мэрии обращают внимание, что на локаторе Глонасс будут отображаться только машины МБУ «Автодорстрой» с включенной системой зажигания. Количество заявленной к выходу на линию техники может не совпадать с данными онлайн-мониторинга. Это объясняется режимом работы предприятия, погодной ситуацией, разными видами работ, которые могут быть выполнены частью машин до завершения смены, необходимостью ремонта или, наоборот, усилением смены за счет дополнительного вывода спецтехники.