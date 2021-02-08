СК начал неотложные следственные действия после пропажи 14-летней школьницы в Рубцовске

Пропавшая девочка.

Региональный следственный комитет начал неотложные следственные действия после пропажи 14-летней школьницы в Рубцовске. Мария Бурко ушла из дома еще 2 февраля, до сегодняшнего дня ее местоположение неизвестно.

Как уточнили в ведомстве, ранее девочка не уходила из дома. Ее приметы: рост 170 см, нормального телосложения, волосы светло-русые короткие, глаза зелено-голубые. Школьница была одета в черную куртку, шапку, кроссовки и трико того же цвета. С собой у нее была черная спортивная сумка.

- СК проводит неотложные следственные действия, направленные на установление обстоятельств, при которых исчезла несовершеннолетняя. С помощью высокотехнологичной криминалистической техники осматриваются жильё и возможные места пребывания разыскиваемой. Ход доследственной проверки находится на контроле у руководителя следственного управления, - рассказали в ведомстве.

Если вы знаете, где она находится или видели ее, просьба сообщить по телефону (3852) 29-80-39 либо по телефону 02 (для абонентов сотовой связи 102).