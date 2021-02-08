В комитете по развитию предпринимательства Барнаула появился новый председатель

Наталья Кротова

В барнаульской мэрии произошли кадровые перестановки: на место председателя комитета по развитию предпринимательства, потребительском рынку и вопросам труда назначена Наталья Короткова.

Ранее она занимала аналогичную должность в администрации Железнодорожного района города. К обязанностям она приступит 8 февраля, соответствующее распоряжение подписал глава города Вячеслав Франк.

- Наталья Викторовна Кротова родилась 2 октября 1977 года в Барнауле. В 2003 году окончила Алтайский государственный аграрный университет по специальности «Экономика и управление аграрным производством», имеет квалификацию «Экономист». В органах местного самоуправления города Барнаула работает с марта 2008 года, - сообщается на официальном сайте мэрии.

Помимо прочего у нее есть опыт работы с муниципальной собственностью, в 2015 году она была награждена благодарностью главы администрации города, а в 2018- почётной грамотой администрации города.