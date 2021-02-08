Два подростка с Алтая решили стать «кладменами», но попались

Парни попались. Фото: Олег УКЛАДОВ

Два 16-летних подростка из Майми Республики Алтай серьезно усложнили себе жизнь, решив заработать на «кладменстве». Их поймали 31 января, когда они делали закладку. При себе у парней было 1,04 грамма синтетического наркотика.

Следователи квалифицировали это как покушение на незаконный сбыт ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Их положение усугубляет еще и то, что они действовали группой.

- Они сформировали несколько тайников-закладок по различным улицам, в том числе сформировали тайник-закладку с наркотическим средством синтетического происхождения массой 1,04 грамма вблизи одного из домов по улице Алгаирская, где оно впоследствии было обнаружено и изъято сотрудниками полиции в ходе осмотра места происшествия, - сообщает республиканский следственный комитет.

Мало не покажется и окружению наркодилеров – следователи собираются выяснить условия жизни и воспитания подростков, круг их общения, объем проведенной с ними профилактической работы со стороны органов системы профилактики, в том числе школы.