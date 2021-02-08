ФСБ предупредила об учениях в Алтайском крае

Жителей могут досматривать. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае пройдут учение ФСБ. Мероприятие силовиков состоится во вторник, 9 февраля, недалеко от поселка Кулунда. Сотрудники будут отрабатывать готовность оперативного штаба к возможной террористической угрозе.

Активная фаза учения состоится с 9.00 до 15:00. Учения будут проходить на открытом участке в режиме реального времени и с учетом необходимости оперативного реагирования на внезапные вводные.

Не исключено, что в связи с этим жителей, которые окажутся в зоне учений, будут досматривать. В мероприятии также примут участие представители других ведомств - спасатели, полиция и прочие.

- Просим с пониманием отнестись к учению, не создавать помех действиям правоохранительных органов, по возможности, оказывая содействие, сохранять спокойствие, не допускать паники и распространения ложной информации, - сообщает пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю.