ФСБ предупредила об учениях в Алтайском крае

Жителей могут досматривать.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Алтайском крае пройдут учение ФСБ. Мероприятие силовиков состоится во вторник, 9 февраля, недалеко от поселка Кулунда. Сотрудники будут отрабатывать готовность оперативного штаба к возможной террористической угрозе.
Активная фаза учения состоится с 9.00 до 15:00. Учения будут проходить на открытом участке в режиме реального времени и с учетом необходимости оперативного реагирования на внезапные вводные.
Не исключено, что в связи с этим жителей, которые окажутся в зоне учений, будут досматривать. В мероприятии также примут участие представители других ведомств - спасатели, полиция и прочие.
- Просим с пониманием отнестись к учению, не создавать помех действиям правоохранительных органов, по возможности, оказывая содействие, сохранять спокойствие, не допускать паники и распространения ложной информации, - сообщает пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю.