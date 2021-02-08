Часть денег распределят посредством конкурса. Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайские библиотеки получат 5 млн рублей на пополнение библиотечных фондов. Деньги пойдут на периодику, детскую и художественную литературу, издания по отраслям. Покупать будут, как обычные издание, так и в электронном формате.

Часть денег распределят посредством конкурса. Он стартовал в понедельник, 8 февраля, и продлится до 26 февраля. В нем могут принять участие муниципальные библиотеки и структурные подразделения краевых учреждений.

- Заявки нужно подать в Центр обменно-резервного фонда и комплектования библиотек Алтайской краевой библиотеки имени Вячеслава Шишкова (улица Молодежная, 5, кабинет 125, электронная почта skb-akunb@yandex.ru). Контактное лицо - главный библиотекарь центра Оксана Николаевна Багаева, телефон (3852) 50-66-27, - сообщает министерство культуры региона.

Положение о конкурсе можно найти на сайте Минкультуры региона (раздел «Библиотечная деятельность») и на сайте «Шишковки».