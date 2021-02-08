Сибирский Артек на Алтае сможет принимать до 1,5 тысячи детей за смену

Выездная встреча.

В Алтайском крае состоялось выездное заседание, на котором обсудили основные условия строительства Сибирского Артека, который должен появиться на Бирюзовой Катуни. В настоящее время вопросы отведения земельного участка уже решены.

Об этом сообщает сайт лагеря. Лагерь сможет ежегодно принимать со всей России и зарубежья 1500 детей за смену. Отдых в лагере будет не только приятным, но и полезным: там будут созданы несколько основных направлений: естественно-математическое, инженерно-техническое, предпринимательство, гуманитарное, физическая культура и спорт. Кроме того, на территории планируют построить горнолыжный детский кластер.

- Актуальность проекта обусловлена большим спросом на образовательные программы «Артека». К примеру, в 2017-2018 годах в АИС «Путевке» было зарегистрировано почти 400 тысяч портфолио детей, желающих попасть в «Артек», тогда как реальную возможность за этот период получили 79 тысяч, - сообщил директор Международного детского центра «Артек» Константин Федоренко.