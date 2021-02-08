Маленький сын алтайского бизнесмена утонул в сауне Новосибирска

Сейчас идет проверка по факту. Фото: Никита МАНЬКО

В Новосибирске погиб 2-летний сын бизнесмена с Алтая. Семья праздновала день рождения одного из членов в сауне «Майами Бис», где помимо парилки были еще бассейны с горками и небольшой аквапарк.

Это случилось 5 февраля, взрослые утверждают, что почти ввсе были трезвые. Взрослые диваном подперли проход в бассейн, чтобы ребятишки туда не ходили.

- Но один из малышей нашел туда проход, пошел к бассейну и свалился в воду. Взрослые его нашли уже утонувшим. Попытались сделать искусственное дыхание, вызвали скорую, но ребенка спасти не удалось, - сообщает КП-Новосибирск.

Сейчас проводится проверка, которая может кончиться уголовным делом – взрослые обязаны были следить за детьми.

- «Причинение смерти по неосторожности» - это до трех лет лишения свободы. Но в судебной практике родителям, потерявшим детей, чаще всего назначают условный срок, понимая, что те итак наказаны на всю жизнь случившейся трагедией, - пишет издание.