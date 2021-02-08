Бывшего главу Октябрьского района закрыли в СИЗО

Андрей Овсянников

Бывшего главу Октябрьского района Андрея Овсянникова закрыли в СИЗО. Пока только на два месяца, но потом срок могут еще продлить. Все дело в том, что экс-чиновник (он уволился совсем не давно по собственному желанию) является фигурантом уголовного дела о присвоении, растрате и мошенничестве.

Второго фигуранта - директора МУП «ЖКУ Троицкого района» Николая Хаустова – посадили под домашний арест. Они провернули интересную схему несколько лет назад, когда Овсянников главой Лебяжинской сельской администрации Барнаула, а Хаустов занимал должность главного специалиста.

- С июля по декабрь 2017 года глава администрации при пособничестве главного специалиста изготовил и подписал фиктивные договоры подряда с индивидуальным предпринимателем по выполнению работ и услуг по благоустройству территории, проведению культурно-массовых мероприятий, а также дал своим подчиненным сотрудникам указание составить подложные документы, подтверждающие выполнение работ, которые фактически муниципальному заказчику не оказывались. В результате указанных действий администрации причинен имущественный ущерб на сумму более 157 тысяч рублей, - сообщает региональный СК.