На Алтае прошел турнир по настольному теннису «Сильные духом»

Фото: Михаил Полубедов

На Алтае 7 февраля прошел турнир по настольному теннису «Сильные духом». В нем приняли участие инвалиды и ветераны боевых действий. Соревнования были посвящены россиянам, исполнявшим служебный долг за пределами отечества.

В нем приняли участие 18 команд. По итогам турнира в командном зачете I место заняли ветераны АКОО им. Героя Отечества Д. Ерофеева «Союз Ветеранов Войн и вооруженных конфликтов» Братство.

II место - АРО ветеранов (пенсионеров) пограничной службы (войск).

III место- ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Участников, занявших призовые места, наградили грамотами и медалями. Инициаторами турнира выступило Алтайское региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» при поддержке Министерства спорта Алтайского края. Все участники, а их было более 50 человек, выразили огромное желание участвовать в спортивных соревнованиях.