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Жительница Барнаула перевела мошенникам 151 тысячу рублей

Ее обманули по схеме «вам положена компенсация»
Иван ОЛЕКСЮКИван ОЛЕКСЮК
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Женщина действительно несколько лет назад приобретала через интернет БАДы.

Женщина действительно несколько лет назад приобретала через интернет БАДы.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле 59-летняя женщина стала жертвой мошенников, которые посулили ей крупную сумму денег в качестве компенсации.

Ей позвонил неизвестный, сказал, что является сотрудником ОВД, а она является потерпевшей от действий группы мошенников, которые занимались реализацией фальсифицированных медикаментов.

- Женщина действительно несколько лет назад приобретала через интернет БАДы, - сообщает региональное МВД. – А теперь ей якобы положена компенсация в размере 400 тысяч рублей, но для этого необходимо оплатить комиссию за перевод - 151 тысячу рублей.

Она пошла в отделение банка и совершила транзакцию. Денег нет, надежды на их возврат тоже. По факту возбудили дело по статье о мошенничестве.

- Сотрудники полиции обращаются к жителям края с просьбой быть бдительными. Если вам по телефону сообщили о полагающейся компенсации за приобретенные ранее товары или лекарства, не следует поддерживать разговор, сообщать своих данных, переводить денежные средства, - пишет полиция.