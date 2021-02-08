ВТБ предупреждает о новом виде мошенничества в области закупочной деятельности

В последнее время ВТБ фиксирует рост активности мошенников в области закупочной деятельности.

Злоумышленники, представляясь сотрудниками подразделения закупок банка, направляют на почту потенциальным контрагентам приглашения принять участие в закрытом конкурсе на поставку производимой ими продукции. Мошенники убеждают контрагентов, что конкурс имеет внесистемный характер, в связи с чем сведения собираются по почте. После получения уставных документов от участника ему предлагается ряд опций, которые гарантированно приведут к победе в закрытом конкурсе. Чаще всего злоумышленники предлагают услуги третьих лиц по получению дополнительных разрешений, допусков и прочей разрешительной документации. После перевода денежных средств от контрагента за оказанные услуги представитель лжезаказчика пропадает, а обманутый контрагент обращается в банк с просьбой подтвердить личность представителя и проведение банком соответствующего конкурса.

На настоящий момент в банк поступило свыше 20 обращений от контрагентов с просьбой подтвердить проведение закрытых закупочных процедур, средний размер ущерба в таких случаях составляет около 30 тысяч рублей.

Обращаем внимание наших клиентов и контрагентов, что предложения в рамках проведения «закрытых закупочных процедур» не имеют отношения к фактической закупочной деятельности банка. ВТБ проводит свою закупочную деятельность в рамках 223-ФЗ и в соответствии с внутренним положением о закупках товаров, работ и услуг. Закупочные процедуры, запросы ценовой информации проходят на аккредитованной закупочной площадке ЕЭТП в секции ВТБ и на платформе ВТБ Бизнес коннект. Также обращаем внимание, что в контактных данных банка ВТБ указываются электронные адреса в формате …@vtb.ru и стационарные телефонные номера.

«Банк ВТБ осуществляет всю закупочную деятельность в рамках действующего законодательства по прозрачным правилам и процедурам. Мы рекомендуем нашим контрагентам быть бдительными и при получении подобных предложений не вступать в переписку со злоумышленниками, а незамедлительно обращаться к нам за уточнением информации», – отметил начальник управления закупок, вице-президент банка ВТБ Илья Веткин.