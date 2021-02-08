Почти 50 тысяч человек получили материнский капитал в Барнауле

Деньги в основном тратят на улучшение жилья, обучение или оформляют ежемесячные выплаты. Фото: Анастасия ОСИПОВА

За 14 лет в Барнауле почти 50 тысяч человек получили материнский капитал. Сумма выплат составила 17 млрд рублей. Только с начала этого года выдано 886 сертификатов.

Об этом сообщает мэрия со ссылкой на краевое отделение пенсионного фонда. Там уточняют, что теперь материнский капитал можно получить в беззаявительном порядке - всё оформляется автоматически по данным ЗАГСа.

Деньги в основном тратят на улучшение жилья, обучение или оформляют ежемесячные выплаты. Покупка квартиры или строительство дома – самый распространенный вариант.

- За всё время реализации программы было подано 42029 обращений на использование средств господдержки таким образом, - сообщает ПФР.

Второе место по популярности занимает образование ребенка — 3012 заявлений. На ежемесячные выплаты было подано 2020 обращений, на накопительную пенсию —24, на социальную адаптацию детей-инвалидов заявлений принято не было.