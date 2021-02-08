В Барнауле загорелся склад с горючими материалами

Пожар в Барнауле. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Крупный пожар произошел в Барнауле 7 февраля на улице Заводской 9-й проезд. Там загорелся склад, в котором находились горючие материалы. Огнем было охвачено 500 квадратов.

Когда приехали пожарные, уже горела крыша и внутреннее помещение, чтобы залить открытый огонь потребовалось 1,5 часа. К счастью, при пожаре никто не пострадал.

- Основная сложность при ликвидации - высокая горячая загрузка, большое количество горючих материалов внутри склада. Также пожарным пришлось вскрывать металлические элементы обшивки железобетонного строения, - цитирует слова начальника первого отряда федеральной противопожарной службы Ярослава Грабовского краевое управление МЧС.

Всего в тушении пожара приняли участие 80 человек и 22 единицы техники, в том числе от МЧС России 54 человека, 14 единиц техники (из них 11 автоцистерн).