Алтайская налоговая проверит наличие касс на рынках и у общепита

Руководитель УФНС Рссии по Алтайскому краю Юрий Куриленко Фото: материалы пресс-служб

Алтайская налоговая проверит наличие касс у продавцов на рынках, ярмарках и у общепита. Те предприниматели и организации, у которых не окажется контрольно-кассовой техники или же они будут вести торговлю без выдачи кассового чека, могут быть оштрафованы.

Предполагается, что сначала при проверке им выдадут уведомление о нарушении. Если индивидуальный предприниматель или организация не подключит контрольно-кассовую технику за установленный срок, налоговая служба привлечет их к административной ответственности.

Всего проверка затронет около 5,5 тыс. субъектов бизнеса края, сообщает управление региональной налоговой. Борьбу с теневыми доходами планируют начать уже в феврале.

- Наша задача- сделать эту среду такой, чтобы неконкуретное преимущество в виде работы без чеков, отсутствие контроля выручки, не было использовано. Все должны находиться в равных условиях, - считает руководитель УФНС Рссии по Алтайскому краю Юрий Куриленко.