В музее Василия Шукшина открывается выставка фотожурналиста Виталия Шитова

Выставка откроется 12 февраля (Фото: Виталий Шитов)

В следующую пятницу, 12 февраля, в музее-заповеднике Василия Шукшина в селе Сростки откроется выставка фотографий Виталия Шитова. Она приурочена к его 80-летию.

В музее рассказывают, что в экспозицию будут включены работы Шитова, которые хранятся в фонде.

- В экспозиции будут представлены панорамные снимки села Сростки, горы Пикет, реки Катунь, фотографии зданий музея 80-х годов, Шукшинских чтений 80-90-х годов в Сростках, малых Шукшинских чтений в Бийске, - говорят в заповеднике.

Сам Виталий Шитов живет и работает в Екатеринбурге. Он является членом Общества Уральских краеведов. Занимался изучением тех краев. Вместе с тем, он исследовал не только Урал, но и Алтай. Дело в том, что Бийск – его малая родина. Здесь же, под руководством своего отца, бывшего газетного работника, начал заниматься фотографией.

Темой Шукшина Виталий Шитов увлекся в конце 70-х. Регулярно приезжал на Алтай, снимал Шукшинские фестивали. Первые свои фотографии он передал в музей в 2008 году, а самые свежие – в 2019-м.

Церемония открытия ожидается красочной и будет сопровождаться песнями в исполнении заслуженного коллектива Алтайского края народного фольклорного ансамбля «Вечёрки» Сростинского дома культуры.

Открытие состоится в конференц-зале административного здания музея-заповедника В.М. Шукшина по адресу: с. Сростки, ул. Советская, 86 А.